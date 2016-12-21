HDP Ankara Ýl Baþkaný Ýbrahim Binici tutuklandý

Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn terör örgütü PKK'ya yönelik soruþturmasý kapsamýnda HDP Ýl Baþkaný Ýbrahim Binici'nin de arasýnda bulunduðu 4 kiþi tutuklandý.

Ankara Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekiplerince geçen günlerde gözaltýna alýnan 8 kiþi adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcýlarý, þüphelilerden HDP Ankara Ýl Baþkaný Binici ile Civan Yýldýrým, Üsküdar Yumuþ ve Mehmet Baytekin'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliðine sevk etti.

Bu kiþiler, nöbetçi sulh ceza hakimliðindeki sorgularýnýn ardýndan "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasýný yapmak" suçlarýndan tutuklandý.

Savcýlar, þüphelilerden, OHAL kapsamýnda çýkarýlan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatýlan Dicle Haber Ajansý'nýn (DÝHA) eski Ankara sorumlusu Kenan Kýrkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana Yýldýrým ve Ramazan Güney'i ise serbest býraktý.

Ancak savcýlýðýn talebi doðrultusunda sulh ceza hakimliði, bu kiþilere haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanmasýný kararlaþtýrdý.