HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e 18 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan İmam Taşçıer ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, terör örgütü güdümünde yayın yapan basın-yayın organlarının çağrıları doğrultusunda 13 Eylül 2015 günü Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak basın açıklaması düzenlendiğini, sanık İmam Taşçıer'in de toplanan grup içerisinde bulunduğunu ifade ederek, Taşçıer'in gruptaki diğer kişilerle birlikte Sur ilçesine girmek istediğini belirtti. Yetkili polis amirinin Valiliğin aldığı yasaklama kararını sanığın da bulunduğu gruba bildirdiğini kaydeden savcı, yasaklama kararına rağmen Taşçıer'in de içinde bulunduğu grubun ısrarla Sur ilçesine girmek istediğini belirtti, yapılan ihtara rağmen grubun Sur ilçesine girmek için yürüyüşe devam ettiğini kaydetti. Bir süre sonra bazı kişilerin güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunması ve operasyon bölgesi olan Sur'a girmeye çalışması üzerine gruba müdahale edildiğini belirten savcı, Taşçıer'in terör örgütünün propagandasına dönüşen bu eylemde örgüt çağrısı üzerine toplanan kalabalıkla birlikle Sur ilçesine girmeye çalıştığını ve kolluk güçlerince yapılan ihtara rağmen grubun dağılmadığını vurguladı. Taşçıer'in eylemlerinin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve ihtara rağmen dağılmayan ve şiddet kullanan grup içerisinde bulunmak sureti ile 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' suçlarını oluşturduğunu kaydeden savcı, 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra söz hakkı verilen İmam Taşçıer, meclis çalışmaları nedeniyle duruşmalarda mufa tutulmayı talep etti. Taşçıer'in avukatı Sedat Çınar ise, savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Taşçıer'in duruşmalardan muaf tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı eksiklerin tamamlanması için ertelendi.