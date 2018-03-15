HDP Diyarbakır Milletvekili Pir terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
- AA
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Bazı basın yayın organlarında, Pir'in, 21 Mart'ta yapılması planlanan nevruz etkinliği öncesi Silvan'ın Demirkuyu köyünde vatandaşlara bildiri dağıttığına, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası içeren konuşma yaptığına ilişkin haber yer aldı.
Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pir hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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