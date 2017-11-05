Skandal sözler! HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay askerlerimizle teröristleri bir tuttu

Kemalbay, DBP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, birlikte özgür ve kardeşçe yaşam hedefi için umutlarını hiç kaybetmeden mücadele ettiklerini savundu.

Bir yıla aşkın bir süredir "siyasi abluka" altında mücadelelerini sürdürdüklerini ileri süren Kemalbay, şöyle konuştu:

"Eş genel başkanlarımız dahil olmak üzere 11 vekilimize yaptıkları operasyonla HDP'de panik yaratıp dağılmasını ve kendi kendine yok olmasını beklediler. Fakat bizler 4 Kasım'dan bu yana dağılmadığımız gibi çok daha sıkı bir şekilde bir birimize sarıldık, çekirdekleştik, sağlamlaştık."

Kemalbay, 2013-2015 yılları arasında barış ve huzurun sağladığını işaret ederek, "Bugün bu coğrafyada yaşayan halklarımızın çocukları ölüyor. İster asker postalı giysin ister mekap giysin biz çocuklarımızı bu militarizmden ve çatışma ortamından uzaklaştırmanın yoluna bakmamız gerekiyor. Bütün annelerin gözyaşı değerli. Bütün anneler, gençler ve çocuklarımızın tamamı için 'barış' diyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bazı HDP milletvekillerinin de katıldığı kongrede il başkanlığına Mehmet Şerif Camcı seçildi.