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Aralarında HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

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Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Didim Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 8'i ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında HDP Aydın İl Başkanı Tamis Akpınar’ın (57) da bulunduğu, A.P (59), Y.T (42), A.Y (33), D.U (37), K.S (47), Ö.F.Y (24) ve Y.E.E (24) "PKK/KCK talimatları doğrultusunda açlık grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandası yapmak, sosyal medya üzerinden terör örgütünü ve kanlı eylemleri övücü paylaşımlarda bulunmak" suçundan tutuklandı.

PKK/KCK soruşturması kapsamında, 16 Aralık'ta Didim'deki bazı adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, adreslerdeki aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ile üzerinde terör örgütü elebaşı ve teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı dergi, kitap ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP İl Başkanı Tamis Akpınar Kuşadası ilçesinde yakalanmıştı.

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