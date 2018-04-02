HDP ile ittifak arayışına giren CHP, Cezaevi'ne heyet gönderdi

Türkiye 2019’da cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı yaptı.



ARACILARLA CEZAEVİNDE TEMAS



Halkın ve parti tabanlarının destek verdiği ittifak, Türkiye karşıtlarını ve düşmanlarını rahatsız etti. Cumhuriyet Halk Partisi ise terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi’yle ittifak yolunu seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Cezaevi’nde yatan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’la aracılar üzerinden temas sağladı.



SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ



Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. İttifak anlaşmasının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan, FETÖ’ye yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Yılmaz bu sefer de HDP sözcülüğüne soyundu. ‘İşbirliği’ itirafı niteliğinde açıklamalarla 50 sivilin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının faili Demirtaş’ı ‘masum’ ilan eden Yılmaz, hızını alamayarak yargıya da talimat vermeye kalkıştı.



DİREKT TALİMAT ALIYOR



CHP’li vekil Demirtaş için ‘serbest bırakılsın’ ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun tüm kapalı görüşmelerinde yanı başında yer alan Yılmaz, direkt olarak genel başkandan talimat alıyor. Görüşmeden diğer partili yöneticilerin haberleri olup olmadığı bilinmiyor.



PARTİ TABANI TEPKİLİ



Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP’de yer yerinden oynadı, ortalık karıştı. Sosyal medya üzerinden Yılmaz’a yüklenen partililer, ‘Teröristlerle kol kola mı gireceğiz’ diyerek sert tepki gösterdi. PKK’nın siyasi kanadı HDP’liler ise ziyaretten ve ittifaktan büyük memnuniyet duyduğunu sosyal medya hesaplarından ortaya koydu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Demirtaş’la cezaevinde yaptığı görüşmesinin ardından detayları sosyal medyadan paylaştı. Partinin diğer yöneticilerinin görüşmeden haberdar olup olmadığı merak konusu oldu.



İHANET ÇETESİYLE YAN YANA



Dönemin Musul Başkonsolosu olan Yılmaz, 11 Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan baskınla personeliyle birlikte 101 gün rehin alındı. Rehin alınmadan 7 gün önce Yılmaz’ın ABD’nin Kuzey Irak’taki askeri üs alanı içerisinde yer alan FETÖ’ye ait Işık Üniversitesi’ne gittiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar da ise yanında FETÖ’nün Kuzey Irak’taki sözde bölge imamı Talip Büyük ve üst düzey yöneticileri bulunuyordu.



İLK ZİYARET DEĞİL



Öztürk Yılmaz’ın HDP’li Demirtaş’a gerçekleştirdiği ziyaret CHP için bir ilk değil. CHP Milletvekili Tuncay Özkan da Demirtaş'la cezaevinde görüşmüştü.



(Güneş)