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HDP Siirt eski Milletvekili Konca hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Siirt'te Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Konca'nın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP öncülüğünde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinlikğinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP İl Başkan Yardımcısı Necibe İlhan'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda İlhan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Firari Konca ile diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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