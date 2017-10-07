HDP Yalova İl Başkanının eşine ByLock'tan gözaltı

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları, örgüte finans sağladıkları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da arasında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Değişik meslek gruplarından zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.