HDP'li 3 eski vekil hakkında 10 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Diyarbakır'da 6 yıl önce düzenlenen izinsiz gösteride suç işledikleri gerekçesiyle eski bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici hakkında 10 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuğluk, Kaplan ve Binici hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine 16-21 Mart 2012'de Diyarbakır'da nevruzda yapılacak her türlü toplanma, eylem ve etkinliğin valilikçe yasaklanarak, söz konusu kararın ilgililere duyurulduğuna yer verildi.

Yasaklama kararına rağmen terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarında yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinde bazı grupların toplanmaya başlandığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Kent genelinde birçok sokakta erkek, kadın ve çocuklardan oluşan bazı gruplar yasa dışı eylem düzenlemeye başladı. Meydana gelen olaylar sırasında emniyet güçlerinin olaylara müdahale ettikleri, toplanan grupların da terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları görülmüştür. Güvenlik güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen gruptakilerin taşlı, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı bombalar, nevruz alanın da ise yaklaşık 10 bin kişilik grup polise taşlı sopalı saldırılarda bulunduğu anlaşılmıştır."

Güvenlik güçlerine "işgal kuvvetleri" demiş

İddianamede, nevruz alanında toplanan gruba hitaben yaptığı konuşma içeriğinde Tuğluk'un, güvenlik güçlerini "işgal kuvvetleri" olarak gördüğü belirtildi.

Tuğluk'un halk arasında kin ve düşmanlık duygusu oluşturarak eylemci kitleyi kışkırttığı belirtilen iddianamede, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda halkı nefret ve ülke bütünlüğüne kastedecek şekilde ayaklanmalarına teşvik ettiği vurgulandı.

Aysel Tuğluk'un terör örgütü PKK/KCK elebaşının propagandasını yaparak, görüşlerini halka benimsetmeye çalıştığı kaydedilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Tuğluk, terör örgütünün çağrısı ve talimatları doğrultusunda düzenlenen ve terör örgütü PKK'nın propagandası ve gövde gösterisi haline dönüştürülen eyleme katılarak ön saflarda yer almıştır. Şüpheli, güvenlik güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen direnerek yolu araç trafiğine kapatıp, nevruz alanında terör örgütü propagandası olacak şekilde zafer işareti yaparak suça konu konuşmayı gerçekleştirmiştir."

Kaplan ve Binici'nin ise yasaklanan nevruz etkiliğine güvenlik güçlerine direnerek katıldığı ve nevruz alanında terör örgütü propagandası olacak şekilde zafer işareti yaptığı kaydedildi.

İddianamede, Tuğluk, Kaplan ve Binici'nin üzerilerine atılı suçları işledikleri, görüntü inceleme tespit tutanakları, olay tutanakları ve eylem çağrılarına ilişkin haber çıktılarından anlaşıldığı ifade edildi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.