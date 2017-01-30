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HDP'li 2 vekil gözaltına alındı, Botan serbest bırakıldı

HDP'li vekiller Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş gözaltına alınırken, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan serbest bırakıldı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş gözaltına alındı.

Nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan Bilgen, Diyarbakır'da yakalandı.

Başsavcılığın itirazı üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında tutuklanmaya yönelik "yakalama" kararı çıkartılmıştı.

LEZGİN BOTAN SERBEST BIRAKILDI

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan serbest bırakıldı.

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