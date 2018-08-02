HDPKK'nın vekili Ahmet Şık'tan küstah Türkiye-ABD mesajı
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı sonrası sevincini Twitter'dan küstahça bir ifadeyle paylaştı.
HDP'li vekil Ahmet Şık, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili bir haberi Twitter hesabından paylaşarak, "GOL" ifadesini kullandı.
MİLLETİN MECLİSİ'NDE TÜRKİYE'YE DÜŞMANLIK!
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, CHP'nin de desteğiyle "milletvekili" sıfatıyla bulunan Ahmet Şık bu paylaşımı sonrası büyük tepki çekti.
Kaynak: HABER7
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