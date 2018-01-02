HDP'li Aysel Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis cezası
Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk, 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk, Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' suçlaması ile hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Daha önce Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde yapılan eylemlere katılması nedeniyle yargılanan Aysel Tuğluk, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, beraatini talep etti.
Mahkeme, Aysel Tuğluk'u 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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