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Gözaltındaki HDP'li Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı

DİYARBAKIR'da yürütülen bir soruşturma kapsamında dün gece evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, sevk edildiği çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadeden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu sabah erken saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
 

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