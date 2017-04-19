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Flaş karar! HDP'li bir vekil daha tutuklandı

Gözaltına alınan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı.

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HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı. Özkan'ın tutuklanması ile HDP'de tutuklu milletvekili sayısı 12'ye yükseldi. 

HDP'NİN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ

HDP'de eş başkan Selahattin Demirtaş ve eş başkanlığı düşen Figen Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca da tutuklanmıştı.

Bugün Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan da bu listeye eklendi ve tutuklu milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

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