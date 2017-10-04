HDP'li Demirtaş ve Buldan, hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı HDP'li Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan, hakkında 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.