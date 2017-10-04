Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, BDP'nin 2012 yılındaki Olağanüstü Kongresi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan konuşmalar nedeniyle HDP'li Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.