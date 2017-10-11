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HDP'li eski meclis üyesi samanlıkta yakalandı

Çanakkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan HDP eski parti meclis üyesi M.E., samanlıkta saklanırken yakalandı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan M.E.'yi, bugün merkez'e bağlı Sarıcaeli Köyü'nde, Ş.A.'ya ait olduğu belirtilen samanlıkta saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.E., Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.E.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

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