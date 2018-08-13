HDP'li eski milletvekili ve il başkanı gözaltına alındı
HDP'nin Diyarbakır eski milletvekili Edip Berk ve eski il eşbaşkanı Gülşen Özer, haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
- DHA
Bingöl'de, nevruz kutlamaları sırasında yaptıkları konuşma nedeniyle haklarında soruşturma açılan HDP'nin Diyarbakır eski milletvekili Edip Berk ve Diyarbakır eski il eş başkanı Gülşen Özer, bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'da evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Berk ve Özer, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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