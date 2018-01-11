HDP'li Garo Paylan ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, 20 Aralık 2017'de TBMM'de yaptığı basın açıklaması üzerine 22 Aralık 2017'de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve avukatıyla Ankara Adliyesi'ne gelen Paylan, soruşturma savcısına "tanık" olarak 1,5 saat süreyle ifade verdi.

Çıkışta açıklama yapmayacağını bildiren Paylan ve beraberindekiler adliyeden ayrıldı.

Soruşturma

Garo Paylan, 20 Aralık'ta TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'da Alevi, Ermeni veya Kürt kökenli vatandaşların bulunduğuna dikkati çekerek, "Son dönemdeki baskıcı uygulamalar dolayısıyla binlerce akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderinin Avrupa'da yaşamak durumunda bırakıldığını" söylemiş ve "Türkiye merkezli bir yapının, bu kişilere yönelik suikastçıları harekete geçirdiğini" iddia etmişti.

Paylan, söz konusu istihbaratı aldığı kaynağı ve kimlerin hedef alındığını söyleyemeyeceğini belirterek, "Bu tip cinayetlerde mesele sansasyon yaratmaktır. Sizler de bunu tahmin edebilirsiniz. Hangi isimler üzerinden sansasyon yaratılabilecekse liste o yöndedir. Ellerinde bir liste olduğu iddiası var." demişti.

MİT, emniyet ve ilgili bakanlara gerekli bilgileri verdiğini anlatan Paylan, "Ogün Samastvari 3 suikastçının devrede olduğuna ilişkin ham bir bilgi var. Bizim meselemiz o 3 tetikçi değil, o 3 tetikçiye 'Öldür' diyenlerin durmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.