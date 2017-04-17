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HDP'li Hasip Kaplan dalga konusu oldu

HDP'li Hasip Kaplan okunan yatsı ezanını 'Evet' zaferi olarak anlayıp dalga konusu oldu.

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Dün akşam okunan yatsı ezanını "Evet'in zaferi" olarak yorumlayan Hasip Kaplan twitter'dan "Bir din adamı açıklasın, şu an camilerden okunan ne" diye sordu.
 
Oysa ki Kaplan'ın sorduğu her gece aynı saatlerde okunan yatsı ezanıydı. Bir twitter kullanıcısı da, Hasip Kaplan'a cevabı anında verdi.

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