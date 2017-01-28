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HDP'li Hüda Kaya gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyonkarahisar’da polis tarafından gözaltına alındı.

  • İHA
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HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir twitter hesaplarından yaptıkları duyurularda HDP'li Kaya’nın, gece saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet İl Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı. HDP’li vekiller ayrıca Kaya’nın önce İzmir’e oradan da Diyarbakır’a götürüleceğini belirttiler.

 

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