HDP'li Hüda Kaya serbest bırakıldı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.
- DHA
Savcılığa verdiği ifadenin ardından HDP'li Kaya, adli kontrol koşulu uygulaması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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