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HDP'li Irmak'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' hapis istemi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan HDP Milletvekili Selma Irmak hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • DHA
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HDP Milletvekili Selma Irmak hakkında, 14- 15 Kasım 2015 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi Genel Kurulu sırasında, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Irmak'ın televizyon konuşmasında Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren ifadeler kullandığını belirten savcı, şüphelinin ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. İddianamede Irmak'ın PKK'ya yakın televizyon kanalında yaptığı konuşma ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan ve devletin manevi şahsiyetini temsil eden Cumhurbaşkanı'na eleştiri sınırlarını aşacak şekilde, özellikle bölgede meydana gelen ölümlerden Cumhurbaşkanını sorumlu tutacak tarzda beyanda bulunmak suretiyle belirtilen suçu işlediği ifade edildi. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Irmak'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.
 
HDP Diyarbakır Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın tutuklandığı soruşturma sonucunda hakkında çeşitli suçlardan 105 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, dosya güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a nakledilmişti.

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