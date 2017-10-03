HDP'li eski vekil Tuğba Hezer Öztürk'e 7,5 yıl hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında savcılığın davetine rağmen ifade vermeye gitmeyen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında terörist cenazesine katılmasıyla ilgili tahkikat çerçevesinde de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de yapılan oylamayla milletvekilliği düşürülen ve hakkında başka suçlardan yakalama kararı bulunan HDP'li Öztürk'ün Batman'da 4 Nisan 2016'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı Metin Şipal'in taziyesine katılmasıyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Öztürk'ün, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Öztürk'ün terör örgütü mensubunun cenazesine katıldığının kolluk görevlilerince de tespit edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, terörist cenazesine katılarak, cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya ele geçirmek amacıyla kurulan ve bu amaçlar doğrultusunda askeri ve sivil hedeflere yönelik birçok silahlı saldırı gerçekleştiren ve buna devam eden terör örgütü PKK/KCK'nın şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek şekilde propagandasını yapmıştır."

Dokunulmazlığı kaldırılan eski Van milletvekili Öztürk'ün 19 Nisan 2016'da yurt dışına çıkış yaptığı, hakkında birçok yakalama emrinin bulunduğu ancak aradan zaman geçmesine rağmen emirlerin infazının sağlanamadığı bildirilen iddianamede, soruşturmaya konu eylem ve içeriğinin sabit olması sebebiyle savunmasının soruşturmaya getirebileceği bir yeniliğin bulunmadığı, dosyada yer alan delillerden atılı suçu işlediğinin belirlendiği ifade edildi.

- 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıla kadar hapsi isteniyor

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, "devamsızlık" nedeniyle 324 oyla milletvekilliğinin düşürülmesine karar verilen HDP'li Tuğba Hezer Öztürk hakkında, Van'da farklı suçlardan yargılandığı davalarda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen HDP'li Öztürk'ün "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan açılan davalarda yargılaması devam ediyor.