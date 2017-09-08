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HDP'li milletvekili tahliye edildi

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi.

  • DHA
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HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
 
Diyarbakır'da nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılarak gözaltına alınarak, nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilip 31 Ocak günü tutuklanan HDP parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, 11- 25 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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