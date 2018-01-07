HDP'li Osman Baydemir ifade verdi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin bir programı kapsamında dün İzmir'e gelirken kalacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi'ne gitmek istedi.

DHA'nın haberine göre, polisler tarafından durdurulan Baydemir'e, hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğu iletildi.

İFADESİ ALINDI

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, hakkında Şırnak'ta açılan dava kapsamında İzmir Adliyesi'nde ifade verdi.

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada talimatla ifadesinin alınmasına karar verilen Baydemir, polisin tebligatta bulunmasının ardından İzmir Adliyesine geçti.

Baydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracığıyla verdiği ifade sonrası adliyeden ayrıldı.