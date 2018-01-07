HDP'li Osman Baydemir ifade verdi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında geldiği İzmir'de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı. Baydemir ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı
- DHA
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin bir programı kapsamında dün İzmir'e gelirken kalacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi'ne gitmek istedi.
DHA'nın haberine göre, polisler tarafından durdurulan Baydemir'e, hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğu iletildi.
İFADESİ ALINDI
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, hakkında Şırnak'ta açılan dava kapsamında İzmir Adliyesi'nde ifade verdi.
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada talimatla ifadesinin alınmasına karar verilen Baydemir, polisin tebligatta bulunmasının ardından İzmir Adliyesine geçti.
Baydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracığıyla verdiği ifade sonrası adliyeden ayrıldı.
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