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HDP'li Pir hakkında "zorla getirme" kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlaması ile hakkında soruşturma açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, savcılığa 'zorla getirilmesine' karar verildi.

  • DHA
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve soruşturma kapsamında gönderilen tebligata rağmen ifade vermeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında 'zorla getirilme' kararı çıkartıldı. 
 
HDP'li Pir, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklandığı soruşturmada da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakılmıştı.
 

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