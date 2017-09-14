HDP'li Sevinç Bozan İzmir'de gözaltına alındı

Güvenlik güçlerinin yaptığı takip sonucu Bozan'ın İzmir'de olduğu ihbarını değerlendiren İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mardin Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı ortak operasyonla Balçova ilçesindeki bir evde saklanan Sevinç Bozan gözaltına alınmıştır.
Ayrıntılar az sonra...
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