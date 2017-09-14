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HDP'li Sevinç Bozan İzmir'de gözaltına alındı

Uzun süredir hakkında 'PKK terör örgütüne üyelik ve yardım yataklıktan' yakalama kararı bulunan Mardin Artuklu Belediyesi sözde Eş Başkanı Sevinç Bozan İzmir'de yakalandı.

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Güvenlik güçlerinin yaptığı takip sonucu Bozan'ın İzmir'de olduğu ihbarını değerlendiren İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mardin Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı ortak operasyonla Balçova ilçesindeki bir evde saklanan Sevinç Bozan gözaltına alınmıştır.

Ayrıntılar az sonra...

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