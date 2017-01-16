HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan’ın 103 yıla kadar hapsi isteniyor Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’ın, ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘2911 Sayılı Kanuna muhalefet’, ‘suç ve suçluyu övme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek’ suçlamaları ile 103 yıla kadar hapsi isteniyor.