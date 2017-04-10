HDP'li vekile hapis cezası
HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e 6 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası, 3 bin 600 TL para cezasına çevrildi.
- İHA
HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Demirel, Mardin 2. Asliye Mahkemesinde “SEGBİS üzerinden savunma yaptı. HDP'li vekile, “Türk devletini, milletini, cumhuriyetini ve kurumlarını aşağılamak” suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bu cezayı 3 bin 600 TL para cezasına çevirdi.
Demirel’in “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada ise beraatına karar verildi.
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