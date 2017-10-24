'HDP'nin parti çadırında dağa terörist toplandı'

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede gelinen son noktayı gösteren terör örgütü PKK/YPG'nin yeni stratejisini deşifre eden bir rapor hazırladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hazırlanan raporda örgütün güncel stratejisi de ortaya konuldu. Sabah gazetesinin haberine konu olan raporun detayları şöyle:

ÖRGÜTSEL TALEPLERE MEŞRUİYET KAZANDIRMA ÇABASI: Terör örgütünce 'demokratik çözüm' tabiri bilinçli bir şekilde ön plana çıkartılarak, asıl uygulanmaya çalışılan 'siyasal çözüm' gizlenmek istendi. PKK, partiler ve belediyeler üzerinden örgütsel taleplere meşruiyet kazandırmayı amaçladı. Demokratik özerklik söylemini bilinçli kullanan örgüt taban genişletmeye, kitleleri bu yönde motive etmeye çalıştı.

PKK, HDP'NİN SİYASETİNİ TAYİN ETTİ: Örgüt güdümünde faaliyet gösteren belediyeler sözde 'demokratik cumhuriyet' hedefi doğrultusunda kitlesel eylemler için hazırlık yaptı. Bu belediyeler Türkiye'ye gelen yabancılar ve yurt içindeki bazı çevreler tarafından 'Kürtlerin yasal temsilcisi' gibi gösterilmeye çalışıldı. Sözde 'ikna komisyonları' oluşturularak vatandaşlara istedikleri yönde oy kullandırtmak için baskı kuruldu. Elinde silah tutan terör örgütü PKK, HDP'nin siyasetini tayin etme hakkını da kendinde buldu.

KAYYUM ATAMALARI PLANLARINI BOZDU: HDP ve BDP'nin terör örgütünün taleplerini siyasete taşınmasındaki aracı rolü, bölge halkının meşru talepleri gibi gösterilerek bölge halkı kandırılmak istendi.87 belediye başkanı görevden alınarak yerlerine kayyumlar atandı. Kayyum atamaları ile bu girişimleri sonuçsuz bırakıldı. Bu hamle parti içi çatlağa da neden oldu. Siyasallaşmaya çalışan teröristler ile demokratik siyasi yöntemlerin kullanılmasını savunan fakat bu görüşleri nedeniyle partide pasif konumda tutulan kişiler arasında ikilem yaşandı.

PENTAGON DESTEKLİ SİYASETİ BALTALAMA ÇABASI: Suruç'ta 20 Temmuz 2015'te meydana gelen patlamadan sonra örgütün şehir kadrolarına yönelik icra edilen operasyonlar örgütte şoka yol açtı. 16 Nisan referandumu öncesi terörist elebaşı Murat Karayılan'ın; 'PKK'nın Suriye/Rakka'da ABD askerleri ile paraşütle indirme yaptığı ve paraşütle atlama eğitimi aldığı ve Suriye ve Irak'ta yeterli miktarda silah ve mühimmata sahip oldukları' açıklaması referanduma nasıl etki etmek istediklerini gösterdi.

TERÖR YUVALARI: Yakalanan ve teslim olan terörist ifadeleri ise PKK-HDP bağlantısını deşifre etti. HDP il-ilçe binaları ve parti çadırları dağa militan devşirme noktaları olarak kullanıldı. Sipan kod adlı M.B.A. dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla HDP çadırına gittiklerini, çadırdakilerin 'Sen Kürtsün niye okumaya çalışıyorsun, biz yakında Suriye'de devlet kuracağız. Mücadelemize katıl dağa çık' diyerek kendisini kandırdıklarını anlattı. Amed kod adlı M.K. de Diyarbakır'daki HDP gençlik kollarıyla irtibattaki bir teröristin aracılığı ile kırsala kaçırıldığını ifade etti. Baran kod adlı D.S., HDP'lilerin kendisine 'Seni Türkiye'de rahat bırakmazlar acilen dağa çıkmalısın' dediğini belirtti. Berfin kod adlı K.I. ise teröristlerin kendisini HDP'nin Midyat ilçe başkanlığı binasından kaçırdıklarını itiraf etti.