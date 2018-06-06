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HDP'ye seçim bürosu açılışında 'Türk bayraklı' tepki

Mardin'de vatandaşlar, HDP'nin seçim bürosu açılışında ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak tepki gösterdi.

  • AA
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan beraberinde görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve milletvekili adayları ile merkez Artuklu ilçesindeki Ravza Caddesi'nde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.
 
Seçim bürosuna Türk bayrağı asılmamasına tepki gösteren esnaf ve çevre sakinleri, açılıştan önce ev ve iş yerleri ile araçlarına Türk bayrağı astı.
 
Bazı esnaf ise tepkisini iş yerinde mehter marşı çalarak gösterdi.
 
Buldan, seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdikten sonra ilçeden ayrıldı.
 
 
"Bu bayrak kolay kazanılmış bir bayrak değil"
 
Esnaf Kamil Mungan, yaptığı açıklamada, HDP'nin seçim bürosu açılışında Türk bayrağı asmamasına tepkisini gösterdi.
 
"Kendisini Türkiye partisi olarak ilan eden bir partinin Türk bayrağı asması gerekir. Buna karşılık biz de Türk bayrağı astık. Türk bayrağını görsünler." diyen Mungan, 7 gün 24 saat evinde de Türk bayrağının asılı olduğunu belirtti.
 
Mungan, "Hiç kimseden, hiçbir Allah'ın kulundan korkmuyorum. Benim dedem Kurtuluş Savaşı'nda esir kaldı bu bayrak uğruna. Bu bayrak kolay kazanılmış bir bayrak değil. Bu böyle bilinsin." dedi.
 
 
"Bu ülkeyi böldürmeyelim"
 
Halil Gürel de araçlarına Türk bayrakları astıklarını bildirdi.
 
"Türk bayrağı şehitlerin kanı ile sulanmış. Bu vatan kolay kazanılmamış. Bu ülkeyi böldürmeyelim." ifadesini kullanan Gürel, ülkeye sahip çıkılmasını istedi.
 
Gürel, "Şu anda başımızdaki hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye'yi değiştirdiler. Bütün dünyaya rest çekiyor kimse sesini çıkaramıyor." diye konuştu.

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