Hediye 5GB ek hafızayla anılarını lifebox’ta sakla

Dünyanın dört bir yanına hizmet sunan Türkiye’nin bireysel depolama servisi lifebox, fotoğraf, video, müzik, belgeler ve rehberin güvenle saklanmasını sağlarken, platformuna eklediği ‘Yer aç’ ve ‘sosyal medyadan transfer’ özellikleri ile rakiplerine fark atmaya devam ediyor. lifebox kullanıcıları rehberlerini de saklama alanları etkilenmeden güvenle yedekleyerek, kontaklarına diledikleri zaman diledikleri cihazlardan erişebiliyor. Üstelik telefon değişikliklerinde de tüm kontaklarını lifebox sayesinde yeni telefonlarına tek tuşla kolayca kaydedebiliyorlar. lifebox, kullanım kolaylığının yanı sıra gelişmiş özellikleri ve farklı dil seçenekleri ile Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Ukrayna başta olmak üzere 155 farklı ülkeden toplamada 5.5 milyondan fazla kullanıcısıyla global oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Dünyada ilk defa sosyal medyadan fotoğraf transferi

Akıllı uygulama lifebox, ‘Yer aç’ seçeneğiyle hem cihazda hem de depolama servisinde bulunan yedekli fotoğraf ve videoları buluyor ve bunları kullanıcı isterse tek bir tuşla silebiliyor. Böylece cihazda yeni fotoğraflar, videolar, müzikler, dosyalar, uygulamalar ve geri kalan tüm ihtiyaçlar için yer açılmış oluyor.

Bununla birlikte lifebox dünyada ilk defa kullanıcılarının sosyal medyadan paylaşımlarını bulut depolama servisine taşıyor. Sosyal medyadan transfer özelliği ile Instagram ve facebook‘a yüklenen paylaşımlar tek bir tıkla lifebox’a transfer edilebiliyor. Böylece instagrama ve facebook’a yıllar içinde yüklenmiş fotoğraf ve videolar lifebox’a yedekleniyor. .

Ayrıca kullanıcılar fotoğraflarını uygulama içindeki onlarca farklı baskı seçeneği arasından dilediklerini seçerek bastırma siparişini verebiliyor, basılan fotoğraflarının hiç yorulmadan kapılarına kadar gelmesinin keyfini çıkarabiliyor.

Hedef globalde güçlü oyuncu olmak

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Ukrayna, İran başta olmak üzere 155 farklı ülkeden 5.5 milyondan fazla kullanıcısına İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça, Ukraynaca gibi dil seçenekleri ile hizmet sunan ve bünyesinde 1 milyardan fazla dijital içeriği barındıran lifebox, rehber yedekleme, hikaye yaratma, Apple TV, TV+ uygulaları ile tüm anıları büyük ekran TV’den izleme başta olmak üzere pek çok yenilikçi özelliğiyle dünyada söz sahibi olma yolunda ilerliyor. Şifre ve parmak izi gibi ekstra güvenlik özellikleri de sunan lifebox’ın kullanıcı sayısı her geçen gün tüm dünyada artmaya devam ediyor.

Aylık 5 GB saklama alanı hediye ediyor

Dünya’ya Türkiye’den hizmet sunan bireysel depolama servislerinden lifebox’ta kullanıcıların deneyimlemesi için uygulamayı indiren ve giriş yapan herkese aylık 5GB saklama alanı hediye ediliyor. Buna ek olarak dileyen kullanıcılar aylık 50GB, 500GB ve 2.5TB saklama alanına sahip paketlerden de yararlanılabiliyor. Ayrıca Turkcell, belirli tarifelerdeki kullanıcılarına 500GB’a varan lifebox saklama alanı ve lifebox kullanımlarına özel internet paketi de hediye ediyor.



Lifebox’ın öne çıkan diğer özellikleri şöyle:

• Tablet/PC/Akıllı Telefonlardan erişim

• Otomatik yedekleme: Fotoğraf ve videolar, anında lifebox’a yüklenebiliyor.

• Gelişmiş yedekleme deneyimi: Hangi fotoğraflar yedeklendi, hangileri sadece cihazda, -öğrenilebiliyor.Böylelikle akıllı cihazlarda hafıza dolma sorunu ortadan kalkıyor.

• Rehber yedekleme: Telefon rehberi kolayca lifebox’a yedekleniyor.

• Instagram ve facebook’ta yayınlanan tüm resimler - lifebox’a taşıyabiliyor.

• Müzik ve dokümanlar saklanabiliyor.

• Fotoğraflardan 30 saniyelik video hikayeler oluşturulabiliyor.

• Lokasyon ve tarihe göre arama seçeneğiyle anıların çok daha kolay bulunabiliyor.

• Apple TV ve TV+ uygulaması : Apple TV ve TV+ aracılığıyla tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor.

• Şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor