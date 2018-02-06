Hediye tavuğu mavi yumurtladı, 5 TL'den satıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde oturan Seyhan Aktin (48), bir arkadaşının hediye ettiği tavuğun mavi kabuklu yumurtasından, kuluçka yöntemiyle 20 tavuk daha üretti. Girişimci kadın, daha çok astım hastalarının rağbet gösterdiği bu yumurtaların tanesini 5 TL’den satarak, ev ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya başladı.

İlçenin hayvancılıkta en gelişmiş köyü olan Türkmenli'de evli ve 2 çocuk annesi Seyhan Aktin'e, üç yıl önce arkadaşı bir tavuk hediye etti. Tavuğun mavi kabuklu yumurta yumurtladığını gören Aktin, daha önce bu renkte bir yumurta görmediği için şaşkına döndü. Komşularının mavi renkli yumurtaların değerli olduğunu söylediği köylü kadın, bunun üzerine bir girişimcilik örneği göstererek, yumurtalardan kuluçka yöntemiyle yeni civcivler üreterek, büyüttü.