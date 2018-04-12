Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu İstanbul Tabip Odası Seçimine Katılıyor

İki yılda bir yapılan İstanbul Tabip Odası Seçimi nedeniyle 15 Nisan Pazar Günü, İstanbul Tabip Odası’na kayıtlı yaklaşık 34 bin hekim için sandık kurulacaktır. Özellikle son zamanlarda medyada da geniş yer bulan açıklamalar ve uygulamalar sonrasında bu seçimin önemi daha da artmıştır. Yapılan tüm anketlerde hastanede aktif görev başındayken hekimlerin can güvenlikleri ile ilgili ciddi kaygıları olması en önemli şikayet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca birinci basamak sağlık kurumlarının arzu edilen şekilde çalışmaması ve sevk zincirinin istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle üçüncü basamak sağlık kurumları arasında yer alan üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde kanserli hastayla burnu kaşınan hastaya aynı muayene sürelerinin verilmesi ve bu nedenle hekimlerin gereksiz iş yükü altında kalarak sağlık kalitesinin düşmesi, hekimlerin meslekleri ile ilgili yakınmaları arasında ön sırada yer alan ikinci konudur. Hekimlik mesleği hatanın kabul edilmediği ve bazen hayati kararların birkaç saniyede alınmak zorunda kalındığı mesleklerin en üst sırasında yer alır. Bu nedenle hekimlerin maddi desteğinin yanında itibar dahil manevi desteğinin de tam olması gerekmektedir. Ayrıca birinci basamak sağlık kurumlarının arzu edilen şekilde çalışmaması ve sevk zincirinin istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle üçüncü basamak sağlık kurumları arasında yer alan üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde kanserli hastayla burnu kaşınan hastaya aynı muayene sürelerinin verilmesi ve bu nedenle hekimlerin gereksiz iş yükü altında kalarak sağlık kalitesinin düşmesi, hekimlerin meslekleri ile ilgili yakınmaları arasında ön sırada yer alan ikinci konudur. Hekimlik mesleği hatanın kabul edilmediği ve bazen hayati kararların birkaç saniyede alınmak zorunda kalındığı mesleklerin en üst sırasında yer alır. Bu nedenle hekimlerin maddi desteğinin yanında itibar dahil manevi desteğinin de tam olması gerekmektedir.

Daha tıp fakültesi sıralarında eğitim kalitesi problemi yaşayan tıbbiyeliler; pratisyen hekimler, asistan hekimler, aile hekimleri, iş yeri hekimleri, uzman hekimler, öğretim üyeleri ve emekliler de dahil olmak üzere tüm hekimler çok sayıda acil çözüm bekleyen sorunla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu sorunlar tüm dünyada siyasi otorite ve tabip odası gibi sivil toplum örgütlerinin ortak anlayış ve karşılıklı desteğiyle çözülmektedir. Maalesef ülkemizde siyasi otorite ve tabip odasının yıldızı yıllardır barışmamış ve ortak karar alınması mümkün olmadığı gibi konuşma aşamasına bile yaklaşılamamıştır. Daha tıp fakültesi sıralarında eğitim kalitesi problemi yaşayan tıbbiyeliler; pratisyen hekimler, asistan hekimler, aile hekimleri, iş yeri hekimleri, uzman hekimler, öğretim üyeleri ve emekliler de dahil olmak üzere tüm hekimler çok sayıda acil çözüm bekleyen sorunla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu sorunlar tüm dünyada siyasi otorite ve tabip odası gibi sivil toplum örgütlerinin ortak anlayış ve karşılıklı desteğiyle çözülmektedir. Maalesef ülkemizde siyasi otorite ve tabip odasının yıldızı yıllardır barışmamış ve ortak karar alınması mümkün olmadığı gibi konuşma aşamasına bile yaklaşılamamıştır.

Bu nedenlerle, oturup konuşularak ve ikna ile haklı her sorunun çözüleceğine inanan dinamik, çalışkan, sorunları yıllardır yaşayan ve ülkenin manevi değerleri dahil toplumun hassasiyetlerinin farkında ekibiyle “Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu”, İstanbul Tabip Odası Seçimine girme kararı almıştır. “Mutlu Hekim Mutlu Toplum” sloganıyla “Siyaset Odası Değil Tabip Odası” ilkesini belirlemiş ekibi ve sorunların çözümü için hazırladığı projeleri ile hekimlerin hizmetine adaydır.

Türk Kamuoyu’na saygıyla duyurulur.

Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu