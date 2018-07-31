Hektaş’ın Akıllı Tarım TIR’ı Adana’da

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabeti artırma hedefiyle ‘Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda’ projesini başlattı. Proje kapsamında hazırlanan özel TIR, 31 Temmuz Salı günü Adana İmamoğlu’nda Çukurovalı çiftçilerle buluştu. Etkinlikte; çiftlik simülasyonu, drone kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makineleri, iyi tarım uygulamaları eğitimi gibi içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi.

“Çukurova’nın emektar çiftçileri için geldik”

Projenin detaylarını anlatmak amacıyla Adanalı basın mensuplarıyla bir araya gelen Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “15 gün önce İstanbul’dan yola çıktık. Marmara ve Ege bölgesindeki binlerce çiftçimizle bir araya geldikten sonra bugün Çukurova’nın emektar çiftçilerinin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hektaş olarak 62 yıldır Türkiye tarımının gelişmesi için çalışıyoruz. Toprağımızın ihtiyacı olan her şeyi milli bir şuurla üretmek için çabalıyoruz. Bunu yaparken de ortak akılla hareket etmenin değerine inanıyoruz. Masa başında alınan kararlar ile tarladaki ihtiyaç uyuşmak zorunda. Bunun da tek yolu çiftçiyi dinlemek, onun ihtiyaçlarını bilmek. Bu proje sayesinde, tarımdaki yeni teknolojileri çiftçilerimize anlatırken, bir yandan da onların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, bekledikleri çözümleri dinleme fırsatı yakalıyoruz” dedi.

“Çiftçimizin daha güçlü olduğu bir ülke hayalimiz var”

Çiftçilerimizin tarım teknolojileriyle ilişki kurmasını sağlamak ve onları donatmak amacında olduklarını söyleyen Ortakçıer, sözlerine şöyle devam etti: “Tarımsal girdinin her alanında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye odaklandık. Bu kapsamda dışa bağımlılığın azaldığı, iç talebi kendi kendimize karşıladığımız, çiftçimizin daha güçlü olduğu bir ülke hayalimiz var. Zira vatanımızın bereketli topraklarına ve bu toprakları süren çiftçilerimize inanıyor, hayallerin de ancak çalışarak gerçeğe dönüşeceğini biliyoruz.”

“Artık ‘Tarım 4.0’ zamanı”

Milli tarım hedefine ulaşmak için tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak gerektiğini belirten Ortakçıer, “Bir OYAK Grubu şirketi olarak yenilikçilik bizim en önemli özelliğimiz. Grubumuzun günceli takip eden stratejileri doğrultusunda, tarım alanında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. İstikrarlı bir üretim için teknolojiyi kullanmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirmek gerekiyor. Hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir tarım sistemi için güncel teknolojileri uygulamak zorundayız. Artık ‘Tarım 4.0’ zamanı” diye konuştu.