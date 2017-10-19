Helal Akreditasyon Kurumu kurulmasına ilişkin tasarı kabul edildi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumu kurulacak.

Tasarıyla, ilgili kanuna "helal akreditasyon" tanımı ekleniyor.

"Helal akreditasyon", helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini ifade edecek.

HAK, verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili kurulacak, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek kuruluş olacak.

HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve bunları uygulayacak.

Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil edecek kurum, bunlara üye olacak, yönetimlerinde görev alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet verecek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalayacak, akreditasyon kuruluşları ve akredilasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kuracak, iş birliğinde bulunacak.

Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri icra edemeyecek, verdikleri hizmetleri sunamayacak, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamayacak ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremeyecek.

Danışma Kurulu oluşturulacak

Tasarısıya göre, Helal Akreditasyon Kurumu bünyesinde danışma kurulu oluşturulacak.

Danışma kurulu, aralarında bakanlık temsilcilerinin de olduğu 44 kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşundan oluşacak.

Danışma kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler tekrar bildirilebilecek. Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanacak.

İhtiyaç görülmesi halinde ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan danışma kurulu toplantılarına temsilci davet edilebilecek.

Kurumun karar organı yönetim kurulu olacak. Yönetim kurulu, başkan ve dört üye olmak üzere Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan toplam beş üyeden oluşacak.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak.

İlgili daire başvuruları inceleyecek

Helal Akreditasyon Kurumu, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığından oluşacak.

Helal Akreditasyon Dairesi, helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri yapan kuruluşların helal akreditasyon başvurularını inceleyecek, sonuçlandıracak, akredite edilen kuruluşları izleyecek, denetleyecek.

Uluslararası İlişkiler Dairesi, helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirecek, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapacak.

Helal Akreditasyon Kurumunun yurt dışında yürüteceği hizmetler için buralarda ofisler kurulabilecek. Yurt dışı ofisleri, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

Kuruma genel bütçeden yardım yapılacak

Kurumun gelirlerini, genel bütçeden yapılacak yardımlar, akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler, kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü yardım, bağış ve benzeri gelirler oluşturacak.

Kurumun para, evrak ve her çeşit malı, devlet malı hükmünde olacak ve kurumun görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Kurum tarafından yapılacak işlemler, harçlardan ve damga vergisinden istisna olacak.

Kurum, helal akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesiyle ilgili elde edilmiş bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlü olacak.

Kurum için 50 kadro ihdas edilecek.

"Tarihi bir oturum oldu"

Hükümet adına komisyonda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tasarının kabulünün ardından söz alarak tüm üyelere destekleri ve önergelerle katkıda bulunmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Zeybekci, HAK'ın her türlü denetime açık olacağını da dile getirerek, "Önemli bir çalışma yaptık. 'Zararı olur bu ülkeye' diyebileceğimiz hiçbir özelliği olmayan ama mutlak faydası olacağına inandığımız bir kurumun oluşturulmasıyla ilgili tarihi bir oturum oldu." değerlendirmesinde bulundu.