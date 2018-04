'Helikopter çağrılara cevap vermedi'

Darbe gecesi Dalaman Havalimanı'nda görülen askeri helikopterlerle ilgili en net ifadeyi Dalaman Yaklaşma'da görev yapan Gülnihal Karaca verdi. Karaca, saat 00.43'te havalimanının batısında bir primary hedef tespit ettiklerini ve tüm çağrılara rağmen yanıt alamadıklarını açıkladı.



Karaca, kendi el yazısı ile yazdığı ifadesinde şunları söyledi:



"Menderes Kule'de Cumhurbaşkanı'nın korumalarının olduğunu ve onların talepleri doğrultusunda uçağın pas geçilmesini istediler. Dalaman Kule'ye bu talebi ilettik. Trafiğin inişi ZULU Zamanı'na göre 21.53'te gerçekleşti. 00.43'te (Normal zaman) Dalaman'ın batısı 15 NM'de primary bir hedef tespit ettik. Hedef Dalaman yönünde hareket ediyordu. Trafiğe tüm frekansında çağrı yapmamıza rağmen yanıt alamadık. Hedef Dalaman'a iyice yaklaşınca kuleyi arayıp gözle görüp görmediklerini sordum. Kulede karartma yaptıklarını, görmediklerini söylediler. Kuleyle konuşmam esnasında bordun gerisine çekilmeleri konusunda uyarıldıklarını duydum. (Kontrolsüz bir hedeften gelecek saldırıya karşı) Bir süre sonra aradığımda 2 askeri helikopterin Deniz Kuvvetleri apronuna izinsiz indiğini ve bu sebeple kulede bir kargaşa olduğu söylendi."



DOSYAYA SÜMENALTI



Öte yandan Dalaman dosyasının kapanmasında dönemin Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Atilla Aksoy'un etkili olduğu belirtildi. 15 Temmuz'un ardından aylarca görevine devam eden Aksoy'un ByLock kullanıcısı olduğu sonradan açığa çıktı. Tutuklanan Aksoy'un 3 helikopter olayının aydınlatılmaması için soruşturma makamlarını yönlendirdiği kaydedildi. Dalaman olayı araştırılırken Mülkiye'den ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden müfettiş çağırılması gerektiği halde dosyanın sümenaltı edildiği belirtildi.



Öte yandan 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Dalaman Kule'de görevli olan askerlerden sorumlu FETÖ imamı Muhammed Mustafa Öğüt'ün de üyesi olduğu TATCA adlı WhatsApp grubundaki darbe yanlısı konuşmalar da açığa çıktı. Öğüt'ün ifade tutanağına göre bu yazışmalar şöyle:



Saat 22.57 0539 320 .. cep no): "İstanbul'da askeri hareketlilik."

Saat 23.25 (Gaffar Emre): "Geçmiş olsun cümleten. Askeri darbe oldu."

Saat 23.29 (Ömer kule): "Etrafı çevrilip ablukaya alınmış karargâhtan açıklama yapmak hariçten gazel okumaktan başka bir şey değildir."

Saat 23.37 (Uğur kule): "Atatürk önünde tanklar mevcut. MİT'te çatışma sesleri varmış. TSK yönetime el koydu. Hakkımızda hayırlısı."

16.07.2016 Saat 00.09 (Mustafa Öğüt): "TRT 1, TRT 1."

Saat 00.41 (Ender Namsal): "Cumhurbaşkanı Muğla'da."

Saat 00.49 (Uğur Kule): "Aklıma çok değişik şeyler geliyor, Marmaris ise."

Saat 00.58 (Şef Trcll): "Marmaris'te. Dün Urla'dan helikopterle Marmaris'e geçmiş."

Saat 00.58 (0532 777 .. .. cep no): "Herkesi sokağa davet etti."

Saat 01.05 (Gaffar Emre): "Yerini söylemez şu an."

Saat 01.07 (Uğur Kule): "Grand Yazıcı mı acaba?"

Saat 01.20 (Şef Trcll): "Turban otelde..."



SÖNMEZATEŞ'İN KONUŞTUĞU GİZEMLİ GENERAL



Marmaris'teki davanın şüphelilerinden Yakup Özcan, Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki ifadesinde, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak üzere giden timin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in konuştuğu meçhul bir üst düzey generalden bahsediyor. Özcan ifadesinde "Tam helikopterlerin bulunduğu yere ineceğimiz sırada Tuğgeneral Gökhan bize 'Programda bir değişiklik var. Gidip alacağımız kişi yer değiştirdi' dedi. Bu arada tüm iletişimi cep telefonuyla kuruyordu. Konuştuğu kişiye komutanım diye hitap ediyordu." diyor.



Bu üst düzey generalin kim olduğu henüz açığa çıkarılmış değil. Bu arada o gün izinli olan ve Dalaman'da bulunan bütün subayların darbenin içinde olduğu göze çarpıyor. Bu isimler, Atilla Darendeli, Deniz Kartepe, Abdurrahman Arslan.



YANIT BEKLEYEN SORULAR



1- 15/16 Temmuz arası 19.00 ile 08.00 saatleri arasında Dalaman Havalimanı'nda eski iç hatlarda inşaat olduğundan dolayı 1-2- 3-4 No'lu uçak park sahaları trafiğe kapatıldığı halde ATA uçağının yanaştırıldığı eski iç hatlar inşaatının önündeki 5-6 No'lu uçak park sahaları neden açık tutuldu?

2- ATA uçağının Dalaman'da olduğu saatlerde LUC779 kodlu İsviçre menşeli uçağın (Bir senaryoya göre darbecilerin planlarından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu uçakla götürmekti) kodu A333 iken niye A332 olarak değiştirildi?

3- Tutuklanan, dönemin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan tutuklu Hasan Hüseyin Demirarslan'ın 3 helikopterle ilgili bilgisi ne? Cumhurbaşkanı'nı almaya gelen esrarengiz ekibi yönlendiren kadroda mı yer alıyordu?

4- 15 Temmuz gecesi Dalaman Kule'de FETÖ'cü Muhammed Mustafa Öğüt'e nasıl görev verildi? Öğüt, o gece kulede esrarengiz helikopterlerle ilgili bütün operasyonu yönettiği halde, darbe ve Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminden değil, neden sadece örgüt üyeliğinden ceza aldı?

5- Dalaman'a "Arsa bakmak için geldik" diyen tutuklu generaller Deniz Kartepe ve Atilla Darendeli ile 12 Temmuz günü buluştuğu kamera kayıtlarıyla sabit olan Albay Murat Selçuk Çol hakkında neden işlem yapılmadı? Niçin apar topar Afganistan'a göreve gönderildi?



