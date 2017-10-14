Helin'in katil zanlısının ilk sözü bu oldu

Pendik'te, tartıştığı lise öğrencisi kızı silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'i silahla vurarak öldürdüğü, istasyonda bekleyen iki kişiyi yaraladığı belirtilen ve girdiği Pendik Ticaret Meslek Lisesi'nde yakalanan Mustafa Y'nin (21), Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Mustafa Y, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Mustafa Y'nin savcılıkta ifade vermediği öğrenildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Y'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Mustafa Y'nin hakimlik sorgusunda, "Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlayamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim." dediği öğrenildi.

HELİN'İN ARKADAŞLARI OLAY ANINI ANLATTI

Pendik'te okul çıkışında Helin Palandöken isimli genç kızı öldürerek, iki kişiyi yaralayan saldırganın, saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Helin Palandöken ile aynı okulda okuyan öğrenciler, genç kızın cenazesine katılmak için geldikleri Aydınlı cemevi'nde saldırının detaylarını anlattı.

Bir öğrenci, "Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, 'yapma' diyordu. Şahıs Helin'in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı" dedi. Başka bir öğrenci de, "Silah sesi duydum. İlk Cemil'e sıktı. Ondan sonra Helin'e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm" dedi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Helin Palandöken için Aydınlı Cemevi'nde tören düzenlenecek. Genç kızın çok sayıda arkadaşı cenaze törenine katılmak için cemevi önüne geldi. Arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.