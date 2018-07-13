Helsinki’den sonra Putin’le görüşeceğim

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü kendisini takip eden gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump ile Rus lider Putin’in Pazartesi günü yapacağı zirve öncesi Kremlin ile görüşeceğini kaydeden Erdoğan, Helsinki Zirvesi’nden sonra da Putin’i ve bir iki ülkeyi de davet ederek bölgenin daha stabil hale getirilmesinin sağlanabileceğini söyledi. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmeler hakkında da bilgi verdi. İtalya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Çipras, Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Bulgaristan Başbakanları iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını söyledi. Yunan Başbakanı Çipras’ın Batı Trakya’daki müftü seçimi konusunu da ciddi şekilde ele aldıklarını vurguladı. “Batı’nın FETÖ’yü sahiplenmesinin mücadeleyi engelleyip engellemediği sorusuna Erdoğan “Bizim mücadelemizi asla engellemez. Bizim FETÖ ile mücadele konusunda ne denli kararlı olduğumuzu herkes biliyor” dedi. AB ülkeleri liderleriyle görüşmelerinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunun ele alınıp alınmadığıyla ilgili de Erdoğan “Bu noktada Türkiye’ye yönelik çok da olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Sadece Türkiye’nin masada olması gereğini, gerçeğini kabul etmiş vaziyetteler. Ama yeni yönetim sistemiyle neticeler alınmaya başladığı andan itibaren süreç daha farklı işleyecektir. Bundan dolayı hiç kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu. Erdoğan şu bilgileri verdi:

Zirve marjında ABD Başkanı Trump ile de görüştünüz. Hangi konuları ele aldınız?

Münbiç ve F-35’ler konusunu ele aldık. Münbiç anlaşması şu anda planlandığı şekilde ilerliyor. Tabii ki asıl hedefimiz ABD’nin PYD ve YPG ile bütün ilişkisini kesmesi. Şu anda öyle bir görüntü yok. Münbiç konusunda şu an gündemde olan şey PYD YPG’nin Fırat’ın doğusuna gitmesi; ayrıca yüzde 90’ı Arap olan Münbiç’e oranın gerçek sakinlerinin yerleşmesini sağlamak. Belirlenen takvim çalıştığı sürece, Münbiç asıl sahiplerine bırakılmış olacaktır. Şu anda bu yönde bir gayret var.

F- 35’ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde. Trump bu anlaşmanın aynen uygulanacağını bana söyledi. Konuyla ilgili olarak “Gerekli talimatları verdim” dedi. Beyaz Saray, Kongre’ye mektup gönderdi. Yaptırıma karşı olduğunu bildirdi.

ABD ve Türkiye arasında İran’a ambargo ya da Rusya konularında görüş ayrılıklarının da olduğu biliniyor. Stratejik ortaklığın kağıt üzerinde kalmaması için güçlü bir irade ortaya konuldu mu?

Pazartesi günü Trump ve Putin, Helsinki’de bir araya gelecekler. Bana göre bu zirve çok çok önemli. Bakalım bu zirvede hangi konularda mutabakat olacak, hangi konularda ayrı düşecekler, bunu izleyip göreceğiz. Bu arada bizim de Cumartesi için Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili de bu görüşmede dar kapsamlı Türkiye’de bir araya gelmeyi teklif edeceğim. Bölge sorunlarını ele alacağımız bir görüşme olacak. Helsinki’den sonra böyle bir şeyi kabul ederse bizim için iyi olur. Belki bir veya iki ülkeyi daha davet edip bir organizasyonu gerçekleştirelim istiyorum. Bununla birlikte bölgedeki durumu daha stabil hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bunları telefon görüşmemizde ele alacağız.

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