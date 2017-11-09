Fırtına Obüsüne hibrit motor geliyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Genel Müdürü Ahmet Taşkın bir yandan kuruma diğer yandan kurumda üretilen ürünlere hibrit bir yapı kazandırmak için çalışmalara başladı.

MKEK, başta Fırtına Obüsü olmak üzere zırhlı araç ailelerinin güç gereksinimlerine cevap verebilecek bir Dizel-Elektrik hibrit motor çözümü için AR-GE çalışması yapıyor. Kurum, proje kapsamında Tübitak ile iş birlikleri kurdu. MKEK, yeni motor teknolojisinin hem menzil ve faydalı yük anlamında kapasite artırmasını hem de sessizlik ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasında avantaj sağlamasını bekliyor.

MKEK’in hibrit motor çözümünde ilerleyebilmesi için bütçe ve nitelikli personelin istihdamı konularında gelişme kat etmesi gerekiyor. Kurum, bu konuda da yine hibrit olarak kabul edilebilecek çözüm sağlamayı planlıyor. MKEK bütçeyi devletin ilgili birimleriyle çalışarak sağlamaya çalışıyor. Öte yandan, MKEK, kuruma esneklik sağlayacak “özerk” bir yapı için yürütülen çalışmalar sona yaklaştı.

Bu sayede nitelikli ve tecrübeli personelin yüksek maaş nedeniyle özel sektörde çalışmayı tercih etmesine önlem alınabilecek. MKEK bir yandan devletin bir kurumu olarak, ama öteki taraftan bir özel teşebbüs gibi davranarak hibrit bir yapıyla hedeflerine odaklanabilecek.