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Hemşirelik ve sağlık bölümü 2017 taban puanları 4 yıllık Hemşirelik ve sağlık üniversiteleri başarı sıralaması

4 yıllık hemşirelik ve sağlık bölümü 2017 taban puanları belli oldu. YKS TYT AYT 2018 sonuçlarının açıklanması ile birlikte 4 yıllık hemşirelik ve sağlık bölümü 2017 taban puanları merak edilmeye başlandı. 2018 TYT AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2018 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. İşte 4 yıllık hemşirelik ve sağlık bölümü 2017 taban puanları

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YKS TYT AYT 2018 sonuçlarının açıklanması ile birlikte 4 yıllık hemşirelik ve sağlık bölümü 2017 taban puanları merak edilmeye başlandı. 2018 TYT AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2018 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. İşte 4 yıllık hemşirelik ve sağlık bölümü 2017 taban puanları

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü 2014-2015-2016-2017-2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:


 

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