Hemşirenin otobüste darbedilmesiyle ilgili dava 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ertelendi

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Ayşegül Terzi ve sanık Abdullah Çakıroğlu katılmadı. Terzi'nin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türkiye Barolar Birliği, İzmir Baro Başkanlığı, Avukatlar Sendikası ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun avukatları da yer aldı.

Mahkeme hakimi İbrahim Uyanık, Abdullah Çakıroğlu'nun avukatının, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirtti.

Geçen celse verilen karar gereğince Çakıroğlu'nun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine yatış işleminin yapıldığını aktaran Uyanık, Ayşegül Terzi için Acıbadem Hastanesi Başhekimliğine yazılan yazıya ise cevap gelmediğini tutanağa geçirdi.

- Bir sonraki duruşma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde

Hakim Uyanık, sanık Abdullah Çakıroğlu hakkında akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla rapor hazırlanması için yazılan yazıya cevabın beklenmesine karar verdi.

Ayşegül Terzi'nin dosyadaki tüm tıbbi evraklarının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmeden Uyanık, meydana gelen olay nedeniyle Terzi'nin yaralanmasının TCK'nın 86. ve 87. maddelerindeki "kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilerek rapor hazırlanmasının istenmesine hükmetti.

Uyanık, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 8 Mart'ta erteledi.

- Duruşma bitiminde açıklama

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi bir grup kadın, adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Fidan Ataselim, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, davanın üçüncü duruşmasının yapıldığını belirterek, "Kadınların hayatına hiç kimse karışamaz. Her kadının istediği şekilde giyinmesini sağlayacak olan düzeni bizim sağlamamız lazım. Abdullah Çakıroğlu Adli Tıp Kurumunda gözetim altında kalacak. En az 3 hafta akli dengesinin yerinde olup olmadığı gözlemlenecek. Platform olarak müdahilliğimiz kabul edildi, tarafız artık. O tekme tüm kadınlara atılmıştı." diye konuştu.