Hendek’te traktör kazası : 1 ölü
Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Kaza, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya giden Adem Baylan isimli vatandaş rampada traktör hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan traktör ters döndü ve traktörde sıkışan Adem Baylan olay yerinde hayatını kaybetti.
Adem Baylan’ın cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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