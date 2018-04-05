Her tarza göre mobilya Alfemo’da

Alfemo’nun 2 Nisan’da başlayan indirim kampanyası, evlilik hazırlıklarının ve mobilya alışverişinin hızlandığı şu günlerde; tüketiciye çok önemli avantajlar sunuyor.



Markanın tüm ürün gruplarında net %35 indirimin yanı sıra; nakit alışverişlerde ekstra %15 indirim uygulanıyor. Yatak odası takımlarından yemek odası takımlarına, yaşam ünitelerinden oturma grubu ve köşe takımlarına çok geniş bir ürün yelpazesini kapsayan kampanyada ayrıca Axess Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde 3 veya 6 taksitli alışverişlerde ekstra +6 taksit fırsatı da tüm Alfemo Mağazaları’nda tüketiciyi bekliyor.



Marka, bu iddialı kampanya ile birlikte tasarım mobilya koleksiyonuna yepyeni ürünler de eklemiş. Modası geri gelen mermer efekti, Alfemo’nun Marvin Koleksiyonu’nda oldukça etkileyici bir yorumla kendini gösteriyor. Marvin Koleksiyonu’nu ve diğer yeni ürünleri görmek için size en yakın Alfemo Mağazası’nı ziyaret edebilir; çok avantajlı kampanya fiyatlarını değerlendirebilirsiniz.