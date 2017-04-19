İsmail Kahraman: Herkesin Peygamber Efendimizden ilham almasını temenni ediyorum

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ATO Congresium'da düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Programı'nda yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftasını kutladı.

"Peygamber Efendimizden herkesin ilham almasını, onun yolunda yürümesini, tek önder olarak Nebi Aleyhisselamın olduğunun şuuru ve idraki içinde bulunmasını temenni ediyorum." diyen Kahraman, düzenlenen program için Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve emeği geçenleri tebrik etti.

"Güven" temasının önemine dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:

"Bir tek kişi bize Macaristan'ı fethettirdi, Gül Baba. Gül Baba yazları dondurma satar, kışları salep. Bir arabası var, sarığında bir gül olan bir Bektaşi dervişi. 10 yıl sonra Kanuni'nin ordusu Budapeşte'ye dayanır. Derler ki 'Bu gelen ordu, bu devlet Gül Baba'nın devleti ve milleti mi? O halde niye onlara direnelim, adil bir idareye kavuşalım.' Ve hiç silah atılmadan kapıyı açıp, bir kişi bir ülkenin fethine vesile olur. Neden? Güven hadisesi, toplumun en büyük ihtiyacı bu. Seçilen konu çok güzel, güvenen insanlar olmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin."