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Heybeliada'da 3 binada süren yangına itfaiye müdahale ediyor

Heybeliada'da çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alınan bilgiye göre Heybeliada'da 3 binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, Büyükada, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.

 

 

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