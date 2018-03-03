Heybeliada'da 3 binada süren yangına itfaiye müdahale ediyor
Heybeliada'da çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- AA
Alınan bilgiye göre Heybeliada'da 3 binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, Büyükada, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.
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