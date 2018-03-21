Hibe Mig-29'lar bu yıl hizmete girecek
Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın hibe ettiği altı adet MiG-29 savaş uçağının test uçuşlarına başlanacağını ve uçakların 2018 sonunda hizmete alınacağını duyurdu.
Moskova, Belgrad'a toplam altı adet MiG-29'u bedelsiz olarak teslim edecek. Ancak Sırbistan'ın ikinci el uçaklarda yapılacak modernizasyon ve yenileme çalışmaları için yaklaşık 235 milyon Dolar harcama yapacağı öngörülüyor. 2017 Ekim ayında Sırbistan'a teslim edilen uçaklar, şu anda ülkenin Batajnica Hava Üssü'nde modernizasyon çalışmalarından geçiyor.
(C4Defence)
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