Hibe Mig-29'lar bu yıl hizmete girecek

Moskova, Belgrad'a toplam altı adet MiG-29'u bedelsiz olarak teslim edecek. Ancak Sırbistan'ın ikinci el uçaklarda yapılacak modernizasyon ve yenileme çalışmaları için yaklaşık 235 milyon Dolar harcama yapacağı öngörülüyor. 2017 Ekim ayında Sırbistan'a teslim edilen uçaklar, şu anda ülkenin Batajnica Hava Üssü'nde modernizasyon çalışmalarından geçiyor.

(C4Defence)