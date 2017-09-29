Hibe nedir, devlet teşviği nedir?

Hibe nedir, devlet teşviği nasıl alınır sorusunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Hibe bir kamu kuruluşları, işletmeler ya da vakıflar tarafından, girişimcilere eğitim kurumlarına şirket ya da özel teşebbüslere verilen “karşılıksız“ para. Kelime anlamı da “karşılıksız verme” olarak sözlüklerde geçiyor. Bir anlamda “bağış” olarak da nitelendirebileceğimiz hibeyi, bir malın mülkiyetinin hiç bir bedel beklenmeksizin başka bir şahısa, kuruma vs… devredilmesi olarak da açıklayabiliriz.

Peki devlet teşviği nedir?

Devlet teşviği, bir ülkenin ekonomik büyümesi, kalkınması ve istihdamın artması adına yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar olarak genellenebilir. Bölgenin gelişmesinde büyük bir ivme yaratan yatırımlar sonucu, ham madde, eleman, malzeme gibi ihtiyaçlar doğar. Dolaysıyla yatırım nerede yapıldıysa o bölgeye artı değer katar. İstihdam oluştuğundan işsizlik oranı azalır, ödenen vergilerle ekonomik kalkınma gerçekleşir. Bu nedenle de devlet, yatırımcı ve girişimcilere “hibe” vererek destek olur. Kredi ise geri ödemeyi talep eder. Sıfır faiz ya da faizsiz, yatırımcı ya da girişimciye verilen, kredi miktarı uzun vadede geri ödenir. Ancak bu noktada sadece alınan ana parayı geri ödersiniz. Hibe nedir devlet teşviği nedir gibi konuların üzerinden geçtikten sonra gelin hibe kime verilir, hangi kuruluşlar kredi ve hibe fırsatları sunar, kimler bundan yararlanabilir göz gezdirelim…

Devlet teşviği nasıl alınır?

Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki; hibe ve kredi veren özel ya da devlete bağlı pek çok kurum ve kuruluş mevcut. Ancak geri ödemesiz hibe desteği veren kurumların başında TKDK geliyor. TKDK tarım ve hayvancılık çerçevesinde faaliyet gösterecek olan tüm girişimci ve yatırımcıları destekliyor. TKDK’nın ana hedefi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulamak. TKDK bu doğrultuda, girişimci ve yatırımcıları desteklerken, hali hazırda kayıtlı olan işletmelerin de gelişmesini sağlıyor. Yani yalnızca yeni girişimcilere değil; hali hazırda var olan işletmelere de destek veriyor. Onların Avrupa Birliği kriterlerine uygun çalışma koşullarını yerine getirmesi, en son teknolojilerle üretim yapması ve bu doğrultuda maksimum verim almasına ön ayak oluyor. Hatta, üretimden başlayarak satış ve pazarlama aşamalarına kadar her türlü finansman desteği sağlarken, vergi indirimi de vadediyor. TKDK’ya başvuran ve başvurusu kabul edilen girişimci ve işletmeler KDV istisnası ve kurumlar / gelir vergisi muafiyetinden hakkıyla yararlanabiliyor. TKDK’ya başvuru hibe ve kredi desteği için içinse aşağıdaki koşullar aranıyor:

TKDK’ya hibe başvuru koşulları neler?

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvurmanız için öncelikle yatırımınızın tarım ve hayvancılık ile ilgili olması gerekiyor. TKDK, yüzde 70’lere varan hibe desteğini “Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında sağlıyor. Tarım ve kırsal kalkınma alalında girişimcilere geniş çaplı destek verilecek şekilde oluşturulan IPARD programı ise şu alanları kapsıyor:

*Süt üretimi,

*Et besiciliği ve yumurta tavukçuluğu işleme ve pazarlama

*Et, süt, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

*Arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, yerel ürünler ve el sanatlarıyla kırsal turizm ve kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji tesisleri ve makine parkları.

Ayrıca Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’dan destek kredisi ve hibe alabilmeniz için, girişiminizin kırsal alanda yapılanması ve faaliyet göstermesi gerekiyor. Bu kapsamda bulunan 42 il mevcut. Nüfusu 20 binin altında olan, Afyon, Bursa, Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Amasya, Ankara, Burdur, Ardahan, Aydın ve Çanakkale’nin de bulunduğu 42 ilde girişimcilere özel fırsatlar sunulurken, tarım ve hayvancılık verimli hale getiriliyor.

TKDK’ya nasıl başvurabilirsiniz?

Girişimciye 5 bin avrodan başlayarak 3 milyon avroya kadar hibe sağlayabilen TKDK, kredi ve hibenin miktarını projenin büyüklüğüne göre çeşitlendiriyor. Hibe için tüm masrafları karşılayabilecek yatırımcıları değerlendiriyor ancak yeterli birikimi olmayan girişimcilere de anlaşmalı bankalar aracılığı ile destek kredisi imkanı da tanıyabiliyor. Kırsal alanda tarım ya da hayvancılık çerçevesinde bir projeniz varsa ve 66 yaşından gün almamış iseniz, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ya da Vergi Dairesi’ne borcunuz yoksa, projenizi detaylandırıp TKDK’ya başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tarihleri ve ayrıntılı bilgiyi tkdk.gov.tr ‘den almanız mümkün.