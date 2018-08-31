ABD'li yardım kuruluşu Love Army'nin yöneticilerinden Rais: Hiç kimse Türk yardım kuruluşlarının kalitesine erişemedi

Love Army kuruluşunun Cox's Bazar'da Arakanlı mültecilere yönelik faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak üzere bölgede bulunan Tunus ve Filistin asıllı Fransız vatandaşı Rais, tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Rais, 2003'ten bu yana sürekli yardım faaliyetleriyle meşgul olduğunu ifade etti.

Ata topraklarından Filistin'e özel ilgi duyduğunu dile getiren Rais, "2003'ten bu yana 6 defa Gazze'ye gittim ve şehirde toplam 2 sene bulundum. En son 2014'te bölgede çatışmaların yaşandığı sırada Gazze'de insani yardım faaliyetleri yürütüyordum." diye konuştu.

Dünyada savaş ve insani krizlerin yaşandığı Sudan, Suriye ve Somali gibi ülkelerde de görev yaptığını belirten Rais, Love Army'nin bu bölgelerdeki projelerinin devam etmekte olduğunu vurguladı.

- "Bölgede hiç kimse Türk yardım kuruluşlarının kalitesine erişemedi"

Türkiye'ye özel bir muhabbet duyduğunu anlatan Rais, şimdiye kadar yardım faaliyeti için gittiği her bölgede Türk kuruluşlarını gördüğünü ve bazı bölgelerde de Türk kurumlarıyla çalışmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Rais, Türkiye'nin Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere yönelik faaliyetlerine de değinerek buradaki gözlemleri hakkında şunları kaydetti:

"Cox's Bazar'da birçok Bangladeşli ortağımızla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Love Army olarak buradaki mülteci kamplarında 4 bin bambu ev yaptırdık. Ben de bölgedeki yardım kuruluşlarının genel olarak yaptığı faaliyetlere dair değerlendirme hazırlamak için buradayım. Şunu söyleyebilirim ki bölgede hiç kimse, Türk yardım kuruluşlarının kalitesine erişemedi. İHH'nın ve diğer Türk kurumlarının bambu evlerini gözlemledim. Bu kalitede evler başka yerde yok."

Türk yardım kuruluşlarının sadece Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında değil, gözlemlediği tüm bölgelerde harika bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Rais, "Dünya genelinde birçok sivil toplum kuruluşuyla çalıştık. İnsani yardım alanında Türk kuruluşları büyük bir dürüstlük ve cesaret örneği sergiliyor. Dünyada neredeyse kimsenin giremediği savaş bölgelerinde dahi Türklerin insani yardım faaliyetlerini görüyorum." diye konuştu.

Rais, bu konuda Türkiye'deki Suriyelilere yapılan yardımların en belirleyici örnek olduğuna dikkati çekerek, İHH'nın Kilis'teki lojistik merkezi ve yetimhanesini ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini belirtti.

- "Erdoğan cesur bir lider"

Rais, dünya genelinde Müslümanlara Türkiye'den başka sahip çıkan bir ülke tanımadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana göre İslam dünyasının çıkarını savunan tek Müslüman lider. Ne zaman Kudüs'te bir sorun çıksa tek konuşan lider sizin cumhurbaşkanınız oluyor. Erdoğan cesur bir lider. Ben kendisinin doğru yolda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan önce Türkiye'ye çoğu kez ziyarette bulunduğunu ve Türk insanının samimiyetine yakından şahit olduğunu dile getiren Rais, 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türklerden çok etkilendiğini vurguladı.

- "Halk, kendi kaderini belirledi"

Rais, Arap Baharı'nda Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkelere yapılanların 15 Temmuz'da Türkiye'ye de yapılmak istendiğini belirtti ve Türk halkının darbe girişimine tepkisini şu şekilde değerlendirdi:

"Normalde bir ülkede darbe olup asker yönetime el koysa iş orada biter. Ordu sokakta olduğu zaman herkes evinde saklanır. Ama Türkiye'deki darbede açıkça gördük ki halk, kendi kaderini belirledi. İnsanlar akıllı davrandı ve bu darbenin dışarıdan gelen bir tehlike olduğunu gördü. Belki de cumhurbaşkanını sevmeyen vatandaşlar bile o gün Türkiye'yi savundu. Bu yüzden ben Türkiye'nin en demokratik ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü demokrasi, gücün halka ait olması demektir."

Türk halkının 15 Temmuz'daki direnişiyle, Türkiye'yi yok etmek isteyenlere önemli bir mesaj verdiğini hatırlatan Rais, "Libya'da ve Mısır da yapılan planlar Türkiye'de işlemedi. O yüzden strateji değiştirdiler ve şimdi Türkiye'ye ekonomik yönden saldırıyorlar." dedi.

İslam dünyasının iyiliği için Türkiye'ye ve Türk insanına her zaman dua ettiğini belirten Rais, Türkiye adına her zaman gururlandığını söyledi.