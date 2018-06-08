Hidayet Karaca hakkında karar verildi! İşte cezası...

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan FETÖ çatı davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine, sanıklar Ali Çelik, Dilaver Azim ve Abdülkadir Aksoy’un ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.